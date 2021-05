Am Donnerstagnachmittag rief ein betrunkener Busfahrer die Polizei auf den Plan - er musste seinen Führerschein abgeben.

Betrunkener Busfahrer von der Polizei gestoppt

(SC) - Am späten Donnerstagnachmittag meldete ein Zeuge der Polizei einen Busfahrer, der einen angetrunkenen Eindruck machte. Der Busfahrer war von Ettelbrück in Richtung Ingeldorf abgefahren, doch eine Polizeistreife konnte ihn schon bald stoppen. Tatsächlich stellten die Beamten bei einer Alkoholkontrolle erhöhte Werte fest. Dem Busfahrer wurde der Führerschein entzogen und es wurde Strafanzeige erstellt.

Auch bei einem Unfall am Donnerstagabend um kurz nach 22.30 Uhr war Alkohol im Spiel. In der Rue de Luxembourg in Kopstal krachten zwei Autos ineinander, die stark beschädigten Wagen blockierten die Straße. Bei einem der Unfallbeteiligten stellte die Polizei zu hohe Alkoholwerte fest. Auch sein Führerschein wurde eingezogen. Der Unfall wurde zu Protokoll genommen, verletzt wurde aber zum Glück niemand.

