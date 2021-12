In Esch/Alzette versuchte ein betrunkener Autofahrer seinen platten Reifen aufzufüllen - mit einem Feuerlöscher.

Betrunkener Fahrer will Reifen mit Feuerlöscher auffüllen

(jwi) - Am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr verunfallte ein Autofahrer am Boulevard J-F Kennedy in Esch/Alzette. Nachdem der Fahrer eine Verkehrsinsel übersehen und sein Fahrzeug dadurch einen Platten erlitten hatte, versuchte der Mann seinen platten Reifen mit dem Feuerlöscher wieder aufzufüllen, meldet die Polizei.

Zeugen riefen dann den 113 an. Die Beamten stellten schnell fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand.

