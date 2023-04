Bei dem brenzligen Einsatz im Viertel Neudorf in Esch wurde am Sonntag ein Polizist verletzt.

Festnahme in Esch/Alzette

Betrunkener Autofahrer rast mit Vollgas auf Polizisten zu

Bei dem brenzligen Einsatz im Viertel Neudorf in Esch wurde am Sonntag ein Polizist verletzt.

(LW) – Die Polizei hat am Sonntag einen Mann in Esch/Alzette festgenommen, der nach einem Vorfall häuslicher Gewalt mit dem Auto vor der Polizei flüchten wollte. Dabei hätte er eine Frau, offenbar seine Partnerin, fast überfahren.

Als die Polizei am späten Sonntagnachmittag am Einsatzort im Viertel Neudorf in Esch/Alzette eintraf, stand der stark alkoholisierte Mann mit seinem Fahrzeug mitten auf der Straße. Die Beamten forderten den Mann auf, den Motor abzustellen und näherten sich zu Fuß dem Fahrzeug. Daraufhin fuhr er rückwärts bis zum Ende der Sackgasse. Die Einsatzkräfte folgten dem Wagen zu Fuß. Plötzlich fuhr der Mann mit Vollgas auf sie zu, sodass sie sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen mussten. Am Straßenausgang legte der flüchtende Fahrer eine Vollbremsung ein, da die Fahrbahn durch mehrere Fahrzeuge blockiert war.

Der Aufforderung, aus dem Fahrzeug zu steigen, kam der Mann nicht nach. Um weitere Gefahr zu vermeiden, schlugen die Polizisten ein Fenster ein, öffneten die Wagentür und immobilisierten den Mann, der sich erheblich zur Wehr setzte. Die Staatsanwaltschaft ordnete danach die Festnahme des Mannes an. Der Verdächtige wurde am Montag dem Untersuchungsrichter vorgeführt und kam nach Erlass eines Haftbefehls in die Strafvollzugsanstalt nach Sassenheim.

Das vermeintliche Opfer der häuslichen Gewalt blieb laut Angaben der Polizei physisch unversehrt. Bei dem Einsatz wurde ein Polizist verletzt.

