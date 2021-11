Der Mann leistete sich anschließend noch ein kurzes "Gefecht" mit der Polizei.

Verfolgungsjagd

Betrunkener Autofahrer fährt mit 130 km/h durch Petingen

Jörg TSCHÜRTZ Der Mann leistete sich anschließend noch ein kurzes "Gefecht" mit der Polizei.

(jt) - Eine Verfolgungsjagd durch Petingen mit knapp 130 km/h hat sich in der Nacht auf Samstag ein betrunkener Autofahrer mit der Polizei geliefert. Letztlich wurde der Fahrer aber geschnappt.

Der Fahrer war einer Polizeistreife gegen 0.20 Uhr bei der Place du Marché aufgefallen, nachdem er auf der Straße nach Rollingen mit seinem Wagen stark beschleunigt hatte. Nach der Verfolgungsfahrt konnten die Beamten den Mann auf einem Parkplatz stoppen. Er weigerte sich allerdings, den Anweisungen Folge zu leisten, woraufhin er von den Polizisten fixiert werden musste. Der durchgeführte Alkoholtest verlief positiv, der Führerschein war damit futsch. Ein Protokoll wurde erstellt.

Auch in Luxemburg-Stadt kam der Polizei ein betrunkener Autofahrer in die Quere. Der Fahrer rauschte in der Avenue de la Gare durch ein Rotlicht und steuerte seinen Wagen in Schlangenlinien. Auf der Place de la Gare konnte das Fahrzeug gestoppt werden. Bei der Kontrolle zeigte der Fahrer deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum. Aufgrund des positiven Resultats beim Alkoholtest wurde der Führerschein des Fahrers eingezogen und ein Protokoll erstellt.

Mehr Lokalnachrichten

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.