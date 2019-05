Gleich mehrere betrunkene Personen fielen in den vergangenen Stunden durch ihr aggressives Verhalten auf. Sie wurden in der Ausnüchterungszelle untergebracht.

Betrunkene Streithähne landen im Passagearrest

Gleich mehrere betrunkene Personen fielen in den vergangenen Stunden durch ihr aggressives Verhalten auf. Sie wurden in der Ausnüchterungszelle untergebracht.

(SH) - In Luxemburg-Bonneweg konnte eine Polizeistreife in der Nacht zum Sonntag gegen Mitternacht eine Schlägerei knapp unterbinden. Die Beamten waren auf zwei stark betrunkene Männer aufmerksam geworden, die dazu ansetzten sich gegenseitig zu schlagen, und versuchten, den Streit zu schlichten.



Gleich zwei Unfälle in der Route de Thionville In der Route de Thionville kam es in der Nacht zum Sonntag zu gleich zwei Unfällen.

Zunächst entschieden die Polizisten einen der Männer, der aufgrund seines Zustands eine Gefahr für sich selbst und für andere darstellte, im Passagearrest unterzubringen. Da der zweite Mann sowie eine weitere Person jedoch weiterhin keine Ruhe gaben, mussten auch sie den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen.



Nur kurze Zeit später wurde die Polizei ins Nachbarviertel gerufen. In Hamm baten gegen 1 Uhr mehrere Personen, die sich gemeinsam in einem Auto befanden, um Hilfe, da ein Fahrzeuginsasse ein aggressives Verhalten an den Tag legte und dadurch die anderen Personen in Gefahr brachte. Auch dieser Mann war stark alkoholisiert und wurde im Passagearrest untergebracht.