(TJ) - Die Zentrale der Rettungsdienste verzeichnete zum Wochenauftakt insgesamt vier Einsätze. Bei zwei Unfällen im Norden des Landes wurden zwei Personen verletzt.

Ein erster Unfall trug sich am Montag gegen 7.30 Uhr in der Marbuergerstrooss in Marnach zu. Dort waren zwei Wagen kollidiert, wobei ein Insasse verletzt wurde. Die Rettungsdienste aus Hosingen und Clerf waren im Einsatz.

Kurz nach 8 Uhr passierte ein weiterer Unfall zwischen Ettelbrück und Niederfeulen. Auch hier wurde eine Person verwundet als zwei Fahrzeuge kollidierten. In diesem Fall waren die Sanitäter und Feuerwehrleute aus Ettelbrück und Feulen im Einsatz.

Bereits am Sonntagabend mussten die Feuerwehren aus Mondercange und Schifflingen zu einem Einsatz in die Straße "Am Pesch" um einen Kaminbrand zu löschen.



Kurz nach Mitternacht mussten die Feuerwehren aus der Hauptstadt und Hesperingen zwischen Alzingen und Hassel einen Brand in einem Container löschen.

Betrunken in den Arrest

Zweimal war die Polizei gefordert, nachdem Betrunkene randalierten. In Esch/Alzette randalierte gegen 17.30 Uhr eine Dame in einer Wirtschaft. Als die Beamte eintrafen begann sie zudem um sich zu fuchteln und zu schreien. Die Polizisten neutralisierten die außer Rand und Band geratene Dame und brachten sie kurzerhand in einer Arrestzelle unter.

Ebenfalls stark angetrunken war ein Mann, der der Polizei gegen 16.30 Uhr in der "Rue Dernier Sol" aufgefallen war. Er stolperte mehrmals gegen abgestellte Fahrzeuge, so dass die Beamte beschlossen, ihn ebenfalls im Arrest auszunüchtern.