Betrunkene Fahrerin verursacht Sachschaden

(sas) - Am Sonntagabend wurde ein junger Mann in einem Bus in Luxemburg-Stadt überfallen. Vier junge Männer stiegen gegen 18.30 Uhr am hauptstädtischen Bahnhof in den Bus ein und drohten ihrem Opfer mit Schlägen - sollte dieses ihnen kein Geld geben. Der junge Mann händigte daraufhin 120 Euro aus, die Diebe stiegen am Place de Paris wieder aus. Das Opfer blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet.