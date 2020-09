Betrunkene Fahrerin fährt auf Gegenfahrbahn durch Hauptstadt

Eine Autofahrerin verstieß am Donnerstagabend in der Hauptstadt gleich gegen einen ganzen Katalog von Verkehrsvorschriften.

(SC) - Am Donnerstagabend wurden in Luxemburg mehrere Fahrer aus dem Verkehr gezogen, die alkoholisiert hinter dem Steuerrad saßen. Bei Alkoholkontrollen in Bridel und Biwingen wurden am Donnerstagabend drei weitere Fahrer bei Alkoholfahrten erwischt.

Den Anfang machte in Mann, der gegen 21 Uhr dabei beobachtet wurde, wie er auf der N12 bei Derenbach Schlangenlinien fuhr. Er wurde daraufhin von der Polizei kontrolliert - ein Alkoholtest verlief positiv. Gegen den Mann wurde Strafanzeige gestellt und er musste seinen Führerschein abgeben.

Auch in Vichten mache ein Fahrer durch seine ungewöhnliche Fahrweise auf sich aufmerksam. Gegen 23 Uhr wurde er in der Rue Principale gestoppt und musste einen Alkoholtest über sich ergehen lassen. Dieser fiel positiv aus. Die Folge: Strafanzeige ohne Führerscheinentzug.

Kurze Zeit später wurden Beamte in Luxemburg-Stadt Zeuge von einigen waghalsigen Fahrmanövern: Ein Auto fiel dadurch auf, dass es in falscher Richtung über den Boulevard Prince Henri fuhr, bevor es über die Busspur auf die Avenue Montery abbog. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Fahrerin nicht nur stark alkoholisiert war, sondern auch bereits einem eingeschränkten Fahrverbot unterlag. Auch Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde Strafanzeige gegen die Frau gestellt und ihr Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

