Betrunkene Autofahrer verursachen Unfälle

Am Freitag haben mehrere betrunkene Verkehrsteilnehmer Unfälle verursacht. So sind gegen 22 Uhr zwei Autos in Leudelingen zusammengestoßen. Es blieb beim Sachschaden, bei einem der Männer war der Alkoholtest allerdings positiv. Eine Strafanzeige wurde gestellt.

In Schifflingen verlor indes ein Verkehrsteilnehmer bereits gegen 19 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Er wurde leicht verletzt. Auch bei ihm war der Alkoholtest positiv. Sein Führerschein wurde eingezogen, eine Strafanzeige gestellt.

