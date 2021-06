Freitagnacht waren bei fünf Verkehrskontrollen die Fahrer alkoholisiert. Einer davon wurde wegen eines offenen Haftbefehls festgenommen.

Betrunkene Autofahrer und ein offener Haftbefehl

Morgan KUNTZMANN

Ein erster alkoholisierter Fahrer geriet Freitag nachts um 22.30 Uhr auf der CR356 bei Waldbillig ins schleudern und landete im Straßengraben, vermeldet die Polizei.

Zehn Minuten später wurde ein Fahrer auf der route d’Echternach CR126, in Richtung Dommeldange gemeldet. Dieser war mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs, geriet mehrmals in den Gegenverkehr und Straßengraben und überfuhr dabei ein Verkehrsschild. Ein mutiger Bürger konnte bei einer roten Ampel die Fahrzeugschlüssel des betrunkenen Fahrzeugführers abnehmen. Aufgrund des flegelhaften Benehmens des Fahrers gegenüber den Polizisten wurde der Fahrer in die Ausnüchterungszelle gesteckt.

Gegen 02.30 Uhr fiel einer Polizeipatrouille in Larochette ein Fahrer durch seine Fahrweise auf. Er wurde gestoppt und kontrolliert. Dieser Kraftwagenführer hatte ebenfalls Anzeichen von Alkoholkonsum.



Eine weitere Polizeistreife traf gegen 4.30 Uhr morgens in Schifflange auf ein Fahrzeug, welches mit eingeschalteten Abblendlichtern sowie laufendem Motor auf einem Parking stand. Die diensthabenden Polizisten stellten fest, dass der Fahrer dem Alkohol zugesprochen hatte.

Offener Strafvollstreckungsbefehl

In Mamer wurde am gestrigen Abend gegen 23.30 Uhr ein Fahrzeug gestoppt und der Fahrzeugführer kontrolliert. Der Autofahrer hatte nicht nur zu viel getrunken, sondern unterlag einem Fahrverbot bis 2033, welches bis 2036 verlängert werden sollte. Zusätzlich lag gegen den Mann ein Strafvollstreckungsbefehl für eine Haftstrafe von sechs Monaten vor. Der Beschuldigte wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und gleich einer Untersuchungsrichterin vorgeführt.

