(dho) - Zwei Personen hatten am Montag zu viel getrunken. Dabei war die eine vor allem eine Gefahr für sich selbst, die andere dagegen auch für ihr Kind.



Am Abend hatte ein Tankwart in Windhof gegen 22 Uhr die Polizei alarmiert. Bei ihm im Geschäft sei ein stark betrunkener Kunde erschienen. Nun wolle dieser wieder in seinen Wagen steigen.



Den herbeigeeilten Beamten gelang es, den Mann noch rechtzeitig zu stoppen. Die Ahnung des Tankwarts bestätigte sich. Außerdem befand sich ein Kleinkind in dem Wagen. Jedoch war es ordnungsgemäß angeschnallt und saß in einem Kindersitz. Der von dem Mann durchgeführte Alkoholtest ergab, dass der zulässige Höchstwert überschritten worden war. Ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.



Betrunkener auf der Straße unterwegs



In der Route d'Arlon in Strassen war am frühen Abend gegen 18.30 Uhr ein Mann unterwegs, welcher offenbar zu viel getrunken hatte. Mehrere Passanten hatten die Polizei alarmiert und berichtet, eine Person würde vor die Fahrzeuge springen und versuchen sie zu stoppen. Die Polizei konnte den Mann vor Ort antreffen. Er soll stark betrunken gewesen sein. Da er eine Gefahr für sich und andere darstellte, wurde er in Gewahrsam genommen.