(mth) - Im Winter 2013 verkaufte „Transline Tours“ 569 Flugtickets nach Portugal zu einem vermeintlich besonders vorteilhaften Preis von 295 Euro für den hin- und Rückflug. Das angebliche Schnäppchen sollte sich als riesengroßer Reinfall erweisen.

Der geplante Charterflug fand nie statt, die Kunden blieben auf den Kosten für die im Voraus bezahlten Tickets sitzen. Eine zaghaft begonnene Rückerstattung zog sich monatelang hin, bis das Unternehmen schließlich Konkurs anmelden musste. Der Schaden für 123 Kunden beläuft sich auf ingesamt mehr als 76.000 Euro.

Am Dienstag begann am Bezirksgericht Luxemburg der Prozess gegen den ehemaligen Betreiber der Reisegesellschaft, Thomas M., sowie gegen dessen früheren Anwalt Jeannot B., denen Betrug, Geldwäsche und letzterem die unerlaubte Ausübung des Anwaltsberufs vorgeworfen werden.

Dass es sich um einen besonderen Prozess handelt, zeigte sich schon zum Prozessauftakt, bei dem über 100 ehemalige Kunden der Reisegesellschaft als Zivilkläger antraten, um ihre Kosten einzuklagen. Allein die Aufnahme der Anträge zog sich über mehr als zwei Stunden hin. Einige der Kunden hatten mehrere Tickets für Angehörige gekauft und blieben auf den Kosten von mehreren Tausend Euro sitzen.

Eine Ermittlerin der Kriminalpolizei sagte anschließend als Zeugin aus. Demnach soll die Reisegesellschaft 2013 den Entschluss gefasst haben, unter der Marketingbezeichnung „Basta“ einen Charterflug für in Luxemburg lebende portugiesische Staatsbürger zu einem besonders vorteilhaften Preis anzubieten.

Die Werbung durch Flyer und Anzeigen verlief gut, die Nachfrage sei riesig gewesen, da viele Portugiesen oder portugiesischstämmige Luxemburger ihren Sommerurlaub in der fernen Heimat verbringen. Bei der Planung des Charterflugs lief jedoch offenbar einiges schief.

Völlig unrealistische Preiskalkulation

Obschon „Transline Tours“ bereits mit dem Verkauf der Tickets begonnen hatte, lag offenbar noch kein konkretes Angebot von Charterfluggesellschaften vor. Zudem sei die Preiskalkulation nach Aussage der Ermittlerin völlig unrealistisch gewesen. Anstatt der versprochenen 295 Euro für Hin- und Rückflug habe der reale Preis bei mindestens 485 Euro gelegen, wie das niedrigste vergleichbare Angebot gezeigt habe.

Obschon die Verhandlungen mit weiteren Charterfluggesellschaften ergebnislos verliefen, soll Transline weiterhin Tickets verkauft haben - am Ende sollen es 569 Stück gewesen sein. Ende Juni 2013 platzt schließlich die Bombe. Da die Reisegesellschaft keinen Flug zu dem versprochenen Preis auftreiben kann, beschließt Thomas M., die Aktion abzubrechen.

Ein Schreiben mit Formular zur Rückantwort geht an die Käufer, in dem eine Erstattung des Ticketpreises versprochen wird. In dem Brief ist außerdem eine Klausel enthalten, mit der die Kunden von weiteren juristischen Schritten Abstand nehmen sollen - eine Klausel, die offenbar jeglicher rechtlicher Basis entbehrt. Unterdessen organisieren sich die geschädigten Kunden, indem sie die „Union Luxembourgeoise des Consommateurs“ einschalten.

Bei „Transline Tours“ kommen inzwischen immer mehr Rückerstattungsanträge an, auch die ULC fragt nach. Während einige Kunden ihr Geld zum Teil erhalten, bleiben die allermeisten auf ihren Kosten sitzen. Es folgen mehrere Anzeigen bei der Polizei. Das Debakel ist schließlich perfekt, als „Transline Tours“ Konkurs anmeldet und die Firma die Kosten nicht zurückerstatten kann.

Neben dem Hauptangeklagten Geschäftsführer Thomas M. sitzt auch dessen früherer Anwalt Jeannot B. auf der Anklagebank. Der Jurist im Ruhestand soll M. beratend zur Seite gestanden und Schreiben für diesen verfasst haben, ohne eine reguläre Zulassung als Anwalt besessen zu haben. Die Anwaltskammer tritt in dem Prozess ebenfalls als Zivilklägerin auf.

Der Prozess wird am Mittwoch mit der Anhörung der beiden Angeklagten fortgesetzt.