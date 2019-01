Bis zu achtmal am Tag klingelt das Haustelefon. Es wird eine Nummer aus Belgien angezeigt. Doch am anderen Ende der Leitung meldet sich niemand. In Luxemburg hat eine neue Betrugsmasche in den letzten Wochen drastisch zugenommen.

Betrugsmasche: Anruf aus Belgien

Steve REMESCH Bis zu achtmal am Tag klingelt das Haustelefon. Es wird eine Nummer aus Belgien angezeigt. Doch am anderen Ende der Leitung meldet sich niemand. In Luxemburg hat eine neue Betrugsmasche in den letzten Wochen drastisch zugenommen.

Frau W. ist verunsichert. Seit Wochen klingelt tagsüber ihr Festnetztelefon. Bis zu achtmal am Tag. Fast im Stundentakt. Manchmal nur einmal Tag. Es klingelt, bis jemand rangeht. Dann herrscht am anderen Ende der Leitung Totenstille. Nichts passiert. Niemand antwortet. Die Anrufe kommen jedes Mal von einem anderen Anschluss – alle aus Belgien, Vorwahl 0032, Ortskennziffer 2 ...

