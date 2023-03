Die Staatsanwaltschaft hatte acht Jahre für Claude G. gefordert. Die Hälfte ist zur Bewährung ausgesprochen.

Vor Gericht

Betrugsaffäre Hesperingen: Sieben Jahre Haft für Hauptangeklagten

David THINNES Die Staatsanwaltschaft hatte acht Jahre für Claude G. gefordert. Die Hälfte ist zur Bewährung ausgesprochen.

Sieben Jahre Haft für den Hauptangeklagten und fünf Jahre Haft für den Wegbegleiter: Dies sind die Urteile in der Betrugsaffäre in der Gemeinde Hesperingen, die am Donnerstagnachmittag gesprochen wurden.

Das Urteil für G. ist zur Hälfte zur Bewährung ausgesetzt. Bei F. sind es drei Jahre. Die Staatsanwaltschaft hatte acht Jahre für G. und fünfeinhalb für den Komplizen gefordert.

Fünf Millionen Euro wurden in etwa 20 Jahren veruntreut. Hauptbeschuldigter ist Claude G., Jean-Paul F. kam etwa 2003 dazu, wie er im Verlauf des Prozesses aussagte. „Ich habe zugestimmt, ‚ganz domm bei engem Patt‘“, sagte F., der sein Verhalten folgendermaßen erklärte: „Ich bin leicht beeinflussbar und kann schlecht Nein sagen. Ich habe dem Teufel meine Seele verkauft.“

Von einer Wohnung in Marokko und georteten Handys Am Mittwoch begann der Prozess, der 20 Jahre Veruntreuung in der Gemeinde Hesperingen durchleuchten soll. Die Ermittler brachten Licht in die Affäre.

Aufgeflogen war der Betrug im Juni 2019. Im Oktober desselben Jahres wurden G. und F. in Untersuchungshaft gebracht. Die beiden sind in der Zwischenzeit wieder frei, G. erst seit Anfang Februar dieses Jahres.

Für den dritten Angeklagten in der Veruntreuung von öffentlichen Geldern, einem Unternehmer aus Itzig, sprach die 16. Strafkammer des Bezirksgerichtes Luxemburg eine Strafe von zwölf Monaten, komplett auf Bewährung, aus. Hier hatte die Staatsanwaltschaft 18 Monate, die komplett zur Bewährung ausgesetzt werden können, gefordert.

Auf zivilrechtlicher Ebene wurde festgehalten, dass die Gemeinde Hesperingen nicht verantwortlich gemacht werden kann. „Wir sind mit dem Urteil sehr zufrieden“, so der Anwalt der Gemeinde.

Das Urteil ist noch nichts rechtskräftig. Alle Parteien können innerhalb von 40 Tagen Einspruch einlegen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.