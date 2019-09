Ein "Unternehmen" versprach seinen Kunden eine sichere Wertanlage. Wer investierte, ging aber leer aus. Die Ermittlungen wegen Betruges laufen.

Betrug in Millionenhöhe: Tatverdächtiger in U-Haft

Sichere Investitionen in Edelsteine mit hohen Renditen: Das versprach die Gesellschaft Rawstone Business Holding S.A.. Am Ende standen allerdings keine Gewinne, sondern nur Verluste in Millionenhöhe. Die Kunden gingen leer aus und das Unternehmen mit Sitz in Luxemburg war zahlungsunfähig. Anfang Februar wurden dann Ermittlungen wegen Betruges eingeleitet.



Wie der „Républicain Lorrain“ meldet, soll es auch zu einer Verhaftung gekommen sein. Der Inhaber des Unternehmens, der in Luxemburg lebende Franzose Emmanuel A., soll sich in Untersuchungshaft befinden.



Auf LW-Nachfrage bestätigt eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft, dass zu Beginn der Ermittlungen eine verdächtige Person verhaftet wurde und sich seitdem in U-Haft befindet. Angaben zum Verdächtigen oder zum Stand der Ermittlungen macht die Staatsanwaltschaft nicht und verweist auf das Untersuchungsgeheimnis.



Bereits Ende April hatte die Kriminalpolizei im Zuge ihrer Ermittlungen um Hilfe aus der Bevölkerung gebeten. Die Beamten verschickten per Post Fragebögen an mögliche Opfer und riefen Geschädigte dazu auf, sich bei ihnen zu melden.