Zwei Beamten der Gemeindeverwaltung wird Veruntreuung von öffentlichen Geldern vorgeworfen. Erst wurden sie suspendiert, nun inhaftiert.

Betrug in Hesperingen: Gemeindebeamte in U-Haft

Gilles SIEBENALER

Sie sollen über Jahre hinweg Gemeindegelder zweckentfremdet haben, nun sitzen sie in Untersuchungshaft: Zwei Beamte der Gemeindeverwaltung aus Hesperingen wurden am Donnerstag vom Untersuchungsrichter gehört und in der Folge auf dessen Beschluss hin inhaftiert.

Hintergrund ist der Fall um die massive Veruntreuung von öffentlichen Geldern in der Gemeindeverwaltung Hesperingen. Die Rede ist von mehreren Millionen, die in einem Zeitraum von rund 20 Jahren veruntreut wurden.

Drei Monate sind vergangen, seit der Betrug publik geworden war. Mitte Juni nämlich hatte die Gemeinde Hesperingen Anzeige erstattet, wegen Veruntreuung und Urkundenfälschung. Die beiden Beschuldigten waren denn auch vom Dienst suspendiert worden und erhielten Hausverbot.

Nun kommt Untersuchungshaft hinzu. Diese Maßnahme kommt vor allem dann zum Tragen, wenn von den Verdächtigen Fluchtgefahr ausgeht oder die Gefahr besteht, dass sie Beweise zerstören oder verschwinden lassen könnten.

Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Untersuchungsrichter laufen derweil weiter.