(ps) - Es geht ganz schnell: das Handy klingt, aber nur ganz kurz, keine Chance ranzugehen. Der verpasste Anruf stammt von einer seltsamen Nummer. Wer nun zurückruft, ist schon in die Falle getappt. Das kann teuer werden.

Bei den absichtlich kurzen Anrufen handelt es sich um sogenannte Ping-Calls. Das Ziel ist es, die Angerufenen in eine Kostenfalle zu locken. Denn wer die Nummer zurückruft, landet nicht nur in Chile, Guinea oder Marokko, sondern auf einer besonders teuren Servicenummer, die teils mehrere Euro pro Minute kostet. Der Betrüger bekommt das Geld, der Anrufer zahlt per Telefonrechnung.

Das Phänomen dahinter ist nicht neu. „Ping Calls“ heißt die Masche. Diese Art von Anrufen ist bei Telekommunikations-Unternehmen und der Police grand-ducale schon lange bekannt. Am Freitag erklärten die Minister Etienne Schneider und Xavier Bettel in einer gemeinsam verfassten Antwort auf eine parlamentarische Anfrage von Yves Cruchten (LSAP), dass es 2017 "mehrere hundert Vorfälle" dieser fragwürdigen Anrufe gab. Das Phänomen der betrügerischen Anrufe habe zugenommen. Allerdings ist keine offizielle Anzeige erstattet worden, so die beiden Minister.

Was tun?



Anders als etwa in Deutschland besteht in Luxemburg jedoch keine Gesetzgebung, die es dem "Institut Luxembourgeois de Regulation" (ILR) erlaubt, aktiv gegen die betrügerische Masche vorzugehen. In Deutschland etwa führt die Bundesnetzagentur eine Liste mit verbotenen Nummern, die die Telekommunikations-Dienstleister nicht berechnen dürfen.



Die beiden Minister verweisen jedoch auf eine neue EU-Direktive. "E-Privacy" soll die rechtlichen Kompetenzen des ILR stärken. Dann könnten Opfer von derartigen Betrugsfällen auch ihre Rechnungen stornieren.Wann die EU-Richtlinie umgesetzt werden soll, teilen die Minister nicht mit. Am besten ist jedoch, erst überhaupt nicht in die Falle zu tappen. Die Polizei fordert die Kunden deshalb auf, wachsam bei Anrufen aus dem Ausland zu sein.

