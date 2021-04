Eine Masche, in der sich Betrüger als Microsoft-Mitarbeiter ausgeben, macht derzeit in Luxemburg die Runde.

Betrüger geben sich am Telefon als Microsoft-Mitarbeiter aus

(SC) - Bee Secure, eine staatliche Initiative für mehr Sicherheit im Netz, hat am Freitagmorgen auf eine Betrugsmasche hingewiesen, in der sich die unbekannten Anrufer als Mitarbeiter von Microsoft ausgeben. Mehrere Beratungsanfragen seien in dem Zusammenhang schon unter der Helpline von Bee Secure (Tel.: 8002 1234) eingegangen.

⚠️ #Betrugsmasche 📲 Vorsicht bei +353-Anrufen

Betrüger rufen von einer Nummer mit der irischen Vorwahl +353-an und geben sich als Microsoft Mitarbeiter aus.



Wie diese Masche aussieht und was BEE SECURE rät finden Sie hier 👉 https://t.co/MOYLigMQL2 pic.twitter.com/chLP0mWjOM — BEE SECURE (@BEESECURE) April 22, 2021

Die Betrugsanrufe gehen unter der irischen Vorwahl +353 ein, die der luxemburgischen Vorwahl sehr ähnelt. Sobald das Betrugsopfer den Hörer abgenommen hat, behaupten die angeblichen Microsoft-Mitarbeiter, dass der Computer der Angerufenen von Viren befallen sei oder Systemfehlermeldungen aufweise. Um diese zu beheben, müssten sie nur den Anweisungen des Anrufers folgen. Die Betrüger fordern die Opfer dann in einem nächsten Schritt dazu auf, eine Software zu installieren, mit der sich die „Microsoft-Mitarbeiter“ über Distanz Zugriff auf den angeblich befallenen PC verschaffen können.

Wer auf diese Aufforderung eingeht und die Software installiert, öffnet den Betrügern allerdings Tür und Tor, so Bee Secure. Sie hätten dann die Möglichkeit, Daten und Identitäten zu stehlen oder Spy- und Malware einzurichten - sogar Erpressung und kommerzieller Betrug können die Folge sein. Für ihre „Dienste“ fordern die angeblichen Microsoft-Mitarbeiter zudem noch eine Zahlung von ihrem Opfer.

„Betrugsmaschen dieser Art existieren schon länger und treten in immer neuen Varianten auf“, so Bee Secure in ihrer Mitteilung. „Es gilt daher, vorsichtig zu bleiben und grundsätzlich kritisch mit unbekannten Nummern bzw. Behauptungen von unbekannten Anrufern umzugehen.“ Man solle sich in solchen Fällen nicht unter Druck setzen lassen, sondern sich in Ruhe bei vertrauenswürdigen und unabhängigen Quellen informieren.

Bee Secure Weitere Tipps und Informationen dazu befinden sich auf der BEE SECURE Webseite (www.bee-secure.lu). Für eine vertrauliche Beratung ist die BEE SECURE Helpline (Tel.: 8002 1234) montags bis freitags von 9-16 Uhr kostenlos erreichbar.

