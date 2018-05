Die Polizei warnt vor einem falschen Polizisten und einem falschen Gemeindearbeiter. Zuletzt fiel eine Seniorin in Esch/Alzette den Betrügern zum Opfer.

Betrüger bestehlen ältere Dame

Die Polizei warnt vor einem falschen Polizisten und einem falschen Gemeindearbeiter. Zuletzt fiel eine Seniorin in Esch/Alzette den Betrügern zum Opfer.

(m.r.) - Eine ältere Dame wurde in Esch/Alzette Opfer von zwei Betrügern. Wie die Polizei am Montag mitteilte, klingelte am Freitagmorgen ein Mann bei der Frau und gab sich als Gemeindearbeiter aus. Er behauptete, die Wasserzähler und die Wasserleitungen des Hauses in der Rue de Belvaux überprüfen zu wollen. Die Frau hatte keine Bedenken und ließ den Mann herein. Gemeinsam begaben sie sich in den Keller. Dort kam plötzlich ein weiterer Mann hinzu, der sich als Polizist ausgab und eine falsche Polizeidienstmarke vorzeigte.



Er behauptete, dass es sich bei dem Gemeindemitarbeiter um einen Betrüger handeln würde und dieser nun festgenommen sei. Der falsche Polizist ließ seinen Komplizen daraufhin im Keller zurück und stellte der Seniorin Fragen über ihre Wertgegenständen. Die Dame führte den Polizisten daraufhin zu ihrem Safe. Dieser war allerdings bereits geöffnet und leer. Die Frau vermutete daraufhin einen Betrug. Als der Polizist dies bemerkte, flüchtete er mitsamt der Diebesbeute und seinem Komplizen in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung



falscher Polizist: zivil gekleidet, mit dunkler Weste und Kappe, sprach französisch und luxemburgisch, Brillenträger;



falscher Gemeindearbeiter: trug Sicherheitskleider und auch Schuhe, brauner Pullover.



Die Polizei aus Esch/Alzette sucht nun nach Personen, welche über zweckdienliche Informationen verfügen. Sollte eine Person aufgefallen sein oder weitere Informationen vorliegen, so kann dies der Dienststelle C.I. Esch/Alzette unter der Telefonnummer 4997-5500 oder der Notrufzentrale 113 mitgeteilt werden.



Meist suchen sich die Betrüger ältere Menschen als Opfer aus. Die Polizei rät deshalb Familienangehörigen, ihre Eltern und Großeltern sowie andere Senioren in ihrem Umfeld zu warnen. Zudem teilt die Polizei mit, dass alle Beamten der Police Grand-Ducale Luxemburgisch sprechen können und einen Dienstausweis mit Foto besitzen.Im Zweifelsfall sollte man sofort die Notrufzentrale verständigen.