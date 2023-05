Zwei der Opfer des Serienbetrügers Ric Blum, der Verbindungen nach Luxemburg hat, haben vor Gericht ihre Anschuldigungen wiederholt.

Lokales 8 5 Min.

Vermisstenfall Marion Barter

Betrogene belgische Witwen sagen in Australien aus

Tom RÜDELL Zwei Opfer des belgischen Serienbetrügers Ric Blum haben ihre Anschuldigungen offiziell wiederholt. Die Anhörung soll klären, was mit der seit 1997 vermissten Lehrerin Marion Barter geschehen ist. Angeblich wollte sie mit Blum nach Luxemburg, aber ob sie dort je ankam, ist fraglich.

Im Vermisstenfall Marion Barter, der rätselhafte Verbindungen nach Luxemburg aufweist, ist die staatsanwaltschaftliche Anhörung im australischen Staat New South Wales wieder aufgenommen worden. Am Mittwochmorgen (Ortszeit) sagten hier zwei belgische Frauen aus, über die "Luxemburger Wort", "Luxtimes" und das belgische "Het Nieuwsblad" bereits berichtet haben: Ghislaine Danlois und Andrée Flamme. Die beiden Rentnerinnen waren dem Gerichtssaal in Lismore per Videoübertragung zugeschaltet.

Die Anhörung soll hauptsächlich klären, ob die seit 1997 vermisste australische Lehrerin Marion Barter noch lebt. Falls nein, soll entschieden werden, ob weiter ermittelt wird oder nicht. Nach der Veröffentlichung eines ausführlichen Artikels über Ghislaine Danlois auf wort.lu und luxtimes.lu im November 2022 war die Anhörung zuerst vertagt und danach um mehrere Termine verlängert worden.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Die Belohnung im Fall Marion Barter ist mittlerweile auf 500.000 australische Dollar erhöht worden. Foto: 7News

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Belohnung im Fall Marion Barter ist mittlerweile auf 500.000 australische Dollar erhöht worden. Foto: 7News Marion Barter mit ihrem ersten Mann, dem australischen Fußballstar Johnny Warren. Die Ehe wurde bereits 1969 geschieden. Foto: 7News Barter arbeitete in Australien als Lehrerin und kündigte ihren Job 1997 überstürzt... Foto: Sally Leydon Unter einem offiziell geänderten Namen plante sie wohl, nach Luxemburg einzureisen. Vorher verliert sich aber ihre Spur. Foto: Australian National Archives

Eine Hauptfigur in der Affäre ist der Belgier Ric Blum alias Frederick de Hedervary, geboren 1939 im belgischen Tournai als Willy Wouters. Blum ist zwar lediglich Zeuge, in der Anhörung gibt es auch gar keine Beschuldigten. Die australische Polizei ist aber überzeugt, dass er etwas mit dem Verschwinden von Barter vor 26 Jahren zu tun hat.

Bekanntes Muster

Zwei Australierinnen, Janet Oldenburg und Ginette Gaffney-Bowan, hatten bereits in der Anhörung ausgesagt, von Ric Blum um viel Geld betrogen worden zu sein, eine weitere Betroffene, „Charlotte“ hatte dem „Luxemburger Wort“ eine sehr ähnliche Geschichte erzählt. „Charlotte“ wird nicht in der Anhörung aussagen, hat aber eine ausführliche Aussage bei der australischen Polizei hinterlegt. All diese Statements weisen ein bestimmtes Muster auf, das mehr oder weniger ähnlich auch dem Fall Marion Barter zugrunde liegt, denn auch diese wurde offenbar um Geld geprellt.

Der Fall Marion Barter: aus Australien nach Luxemburg? Die 51-jährige Lehrerin Marion Barter verlässt im Juni 1997 Australien fluchtartig; sie kündigt, verkauft ihr Haus, fliegt nach England. Ihre Spur verliert sich im Oktober desselben Jahres, nachdem ihr Konto leer geräumt wird – möglicherweise von ihr selbst, denn sie ist schon kurz nach ihrem Flug nach England wieder in Australien. Barter hatte im Mai 1997 ihren Namen ändern lassen: Sie hieß danach offiziell Florabella Natalia Marion Remakel. Auf ihren Einreisedokumenten nach Australien im August 1997 steht, sie sei verheiratete Hausfrau in Luxemburg – wohin sie bisher keinerlei Verbindung hatte. Sie kam über eine Annonce in Kontakt mit Ric Blum, der drei Jahre in Luxemburg gelebt hatte und sich später Fernand Remakel nannte – eine gestohlene Identität, die er wohl auch ihr gegenüber benutzte. Barters Tochter Sally Leydon bemüht sich gemeinsam mit den Journalisten des Podcasts „The Lady Vanishes“ um Aufklärung – es ist ihrer Hartnäckigkeit zu verdanken, dass die Polizei den Fall nicht längst zu den Akten gelegt hat. Eine Untersuchung in Australien versucht Barters Verbleib zu klären. Blum ist dort als Zeuge geladen. Die Staatsanwaltschaft New South Wales plädiert dafür, Barter für tot zu erklären. Die Entscheidung, ob dann weiter ermittelt wird, wurde von November 2022 auf Ende Mai 2023 vertagt.

Bekannte Vorwürfe

Ghislaine Danlois und Andrée Flamme wiederholten am Mittwoch im Wesentlichen ihre bereits berichteten Vorwürfe. Danlois erzählte, wie Blum alias De Hedervary sich auf eine Kontaktanzeige meldete, die die damals 72-jährige Witwe im Jahr 2006 geschaltet hatte. Innerhalb weniger Wochen manipulierte er die pensionierte Versicherungsagentin dergestalt, dass sie ihm eine fünfstellige Summe Bargeld aushändigte und vorhatte, mit ihm nach Bali zu reisen, ihn dort zu heiraten und in Australien mit ihm zu leben.

Wie eine belgische Rentnerin alles an einen Betrüger verlor Ghislaine Danlois aus Brüssel ist 2006 fast das Gleiche passiert wie der seit 1997 verschwundenen Marion Barter aus Australien. Aber sie kann ihre Geschichte noch erzählen.

Die rüstige Belgierin sprach auch davon, wie sehr sich Blum in Gesprächen mit ihrer Familie für das Thema Gift und Giftmorde interessiert habe. Er habe sie zu einer Ultraschalluntersuchung ihrer Leber gedrängt, wofür es keinerlei medizinische Indikation gegeben habe. Er habe sie auch dazu überredet, sich einen internationalen Führerschein ausstellen zu lassen. Bei zwei Gelegenheiten habe sie sich von ihm bedroht gefühlt. Außerdem habe er sie bestohlen, der gesamte Schaden beläuft sich ihren Angaben zufolge auf rund 70.000 Euro.

Blum muss erscheinen

Andrée Flamme schilderte im weiteren Verlauf des fast achtstündigen Verhandlungstages, wie Blum, ebenfalls als De Hedervary im Jahr 2010 eine wertvolle Münzsammlung ihres verstorbenen Mannes aus ihrem Haus stahl. Von der heute 93-jährigen Belgierin war bereits an früheren Verhandlungstagen die Rede gewesen: Sie hatte kurz nach dem Diebstahl einen Brief an die Behörden in Queensland, Blums damaligem Wohnsitz, geschrieben und die Vorgänge geschildert, allerdings keine Antwort erhalten.

Weitere belgische Witwe belastet Serienbetrüger Ric Blum Die 93-jährige Andrée Flamme wird in der Anhörung aussagen - und Ric Blum, den Australier mit Verbindungen nach Luxemburg, schwer belasten.

Auf den Brief und den Vorfall angesprochen hatte Blum in der Anhörung behauptet, Andrée Flamme sei damals bereits dement gewesen, habe im Rollstuhl gesessen und „keine zwei Wörter nacheinander sprechen können“. Flamme dementierte das energisch.

Es sind zunächst zwei weitere Anhörungstermine anberaumt. Für Donnerstagmorgen (Ortszeit) ist Ric Blum geladen. Im Unterschied zu den bisherigen Terminen lässt er sich mittlerweile anwaltlich vertreten. Sein Rechtsbeistand Matthew White beantragte am Mitttwochmorgen, dass sein Mandant, der sich derzeit in Kurzzeitpflege befinde, ebenfalls per Videoschaltung aussagen darf. Die vorsitzende Staatsanwältin Theresa O'Sullivan lehnte das ab, Blum muss also erscheinen. Dass die Staatsanwaltschaft am 1. Juni bereits eine Entscheidung trifft, ist unwahrscheinlich.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 In den frühen 1980er-Jahren betrieb Ric Blum (2.v.r.), wahrscheinlich als Freddy David, ein Möbelgeschäft in Noertzange. Foto: 7News

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. In den frühen 1980er-Jahren betrieb Ric Blum (2.v.r.), wahrscheinlich als Freddy David, ein Möbelgeschäft in Noertzange. Foto: 7News Ein Passfoto aus den mittleren 1980ern, als Frederick de Hedervary. Foto: 7 News Dieses Foto hat Ghislaine Danlois 2013 von der Polizei erhalten - sie selbst hat keine eigenen Fotos von Blum. Foto: Yannick Lambert / Luxtimes Ric Blum bei der Hochzeit seiner Tochter auf Bali. Foto: 7News

Kennen Sie diesen Mann? Ric Blum, der „Mann mit den vielen Namen“ hat Verbindungen nach Luxemburg, die bisher noch nicht komplett offen liegen. Er hat einem Luxemburger Bürger die Identität gestohlen und seit 1988 genutzt, wurde wahrscheinlich 1976 in Wiltz verhaftet. Von 1980 bis 1983 lebte er mit seiner Familie in Itzig und betrieb ein Möbelgeschäft in Noertzingen. Erinnern Sie sich an einen Mann namens Roger Lauzoney, Ric West, Richard Lloyd Westbury, Frederick de Hedervary oder Fredy David? Erinnern Sie sich an „L'Européenne du Meuble“ oder auch „Mobigros“ im Gewerbegebiet in Noertzingen an der Route de Kayl? Dann würden wir uns freuen, vertraulich und unverbindlich von Ihnen zu hören: tom.ruedell@wort.lu, yannick.lambert@luxtimes.lu

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.