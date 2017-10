Von Birgit Pfaus-Ravida



Nicole Backes-Walesch war beim Hirnschlag ihres Mannes Nico am 9. November 2013 53, ihre beiden Kinder Tom und Marc 28 und 26 Jahre alt. Seither führt Nicole das Familienunternehmen, eine Heizungsfirma, mit dem älteren Sohn Tom. „Es war schlimm. Am Samstag Nicos Schlaganfall, am Montag mussten wir das mit der Firma auf die Reihe bekommen. Wir hatten keine Ahnung, welche Baustellen wo sind – das hatte alles mein Mann alleine gemacht und koordiniert“, erinnert sich Nicole.



Von heute auf morgen musste sie mit Tom alles übernehmen ...