In Bonneweg ist am Montagnachmittag ein Betonmischer auf einen Wagen gefallen. Der Fahrer des Autos wurde in seinem Gefährt eingeklemmt. Er wurde verletzt, ebenso wie der Fahrer des Betonmischers.

Betonmischer kracht auf Wagen

In Bonneweg ist am Montagnachmittag ein Betonmischer auf einen Wagen gefallen. Der Fahrer des Autos wurde in seinem Gefährt eingeklemmt. Er wurde verletzt, ebenso wie der Fahrer des Betonmischers.

(SH) - Beim Abbiegen hat der Fahrer eines Betonmischers am Montag gegen 17 Uhr an der Kreuzung der Rue Nicolas Martha mit dem Boulevard Kaltreis in Bonneweg die Kontrolle über sein Gefährt verloren. Dieses kippte um und auf ein entgegenkommendes Fahrzeug.



Der Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von den Rettungskräften befreit werden. Beide Fahrer wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht.



Während der Rettungsarbeiten wurde die Rue Nicolas Martha für den Verkehr gesperrt.

Foto: Polizei