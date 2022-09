In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um ein praktisches Haushaltsgerät.

Geschichten, die das Leben schreibt

Besuch vom Achtbeiner

Es ist so groß wie ein Tischtennisschläger, hat einen Plastikschieber und ist bei uns eines der am häufigsten gebrauchten Haushaltsgeräte. Das praktische Ding mit dem Namen „Snappy“ dient dazu, Insekten und Spinnen zu fangen, zu beobachten und dann in die Natur zu befördern.

Das Gerät kommt bei uns regelmäßig zum Einsatz, wenn Stubenfliegen den Fernsehabend stören, Schnaken am Fenster auf und ab fliegen oder sich eine Heuschrecke ins Wohnzimmer verirrt hat. Neulich musste ich gleich nach dem Aufstehen unseren Snappy suchen, denn über Nacht war eine dicke, fette Spinne die Wand emporgeklettert.

Da ich aus Erfahrung weiß, dass Spinnen bei Sonnenlicht schnell ein Versteck aufsuchen, rannte ich durchs Haus nach der Suche nach dem Fanggerät. Nach drei Versuchen hatte ich die Spinne dann erwischt und die Abdeckklappe geschlossen. Ich konnte mich davon überzeugen, dass noch alle acht Beine dran waren.

Hoffentlich sitzt sie nicht bald wieder im Schlafzimmer.

Auf Spinnen im Schlafzimmer reagiere ich allergisch, denn ich habe immer noch ein Gerücht aus den 1990er-Jahren im Ohr, laut dem wir alle im Laufe eines Jahres im Schlaf durchschnittlich acht Spinnen verschlucken. Das ist natürlich Quatsch, denn Spinnen bauen nachts meistens Netze, anstatt sich auf die Gesichter von Schlafenden abzuseilen. Aber Lügen bleiben bekanntlich hartnäckiger im Gedächtnis haften als die Wahrheit.

Mit Spinnen im Haus verfahren Menschen ja höchst unterschiedlich. Die Mutigen nehmen sie auf die Hand und setzen sie in den Garten, andere saugen sie mit dem Staubsauger ein, spülen sie die Toilette hinunter oder zerquetschen sie an der Wand – was dann unschöne Flecken hinterlässt. Meine Spinne habe ich zur Tür herausgetragen und in eine nahe Grünanlage gesetzt. Ich hoffe nun, dass sie nicht in zwei Tagen wieder im Schlafzimmer sitzt.

