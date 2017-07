von Marc Thill @marcthill



In Wiesbaden wird heute der 200. Jahrestag der Geburt des Großherzogs Adolph gefeiert. Großherzog Henri wird an den Gedenkfeiern im Schloss Biebrich und am nassauischen Landesdenkmal teilnehmen.



Adolph war der fremde und ferne Herrscher, der im Jahr 1890 als 73-Jähriger den Thron bestieg und damit Luxemburg eine eigene Dynastie gab ...