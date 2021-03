Das Personal der "Pompes funèbres" wird nicht prioritär geimpft - das sorgt für Unmut bei den Unternehmern.

Bestatter enttäuscht über Impfstrategie

Die Vereinigung der Bestattungsunternehmen zeigt sich am Mittwoch in einer Mitteilung enttäuscht über die Absage der Gesundheitsministerin, was eine prioritäre Impfung ihrer Angestellten angeht.

Die Bestatter hatten eine priorisierte Impfung ihres Personals gefordert, weil dies tagtäglich Risiken ausgesetzt sei und zudem auch vulnerablen Personen begegne. In einer Antwort auf eine parlamentarische Frage hatte die Gesundheitsministerin dies abgelehnt und klargestellt, dass die Bestatter nicht zu der Gruppe der prioritär zu impfenden Personen gehören.

Die Bestattungsunternehmen weisen darauf hin, dass ihre Angestellten nicht nur regelmäßig in Krankenhäusern ein und aus gehen, sondern auch in Pflege- und Altersheimen arbeiten müssen, wo Kontakte mit älteren - sprich vulnerablen - Menschen unvermeidlich seien.

Bei Sterbefällen im heimischen Umfeld hätte das Personal der Bestatter zudem oft Kontakt zu positiven Personen - ein Unternehmen habe seinen Betrieb bereits für zwei Wochen einstellen müssen, nachdem seine Angestellten in Kontakt mit einer infizierten Familie gewesen seien.

Aus diesen Gründen fordert die Vereinigung die Ministerin auf, ihre Position zu überdenken.





