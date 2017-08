(dho/rar) - Nachdem am Montagmorgen Mobilfunkkunden Anrufe von einer Nummer aus der Schweiz erhalten hatten, gibt es jetzt offenbar neue Betrugsversuche. Diesmal mit Rufnummern von den Seychellen.

Betrügerische Anrufe: Mit ausländischen Rufnummern drohen Mobilfunnutzern überteuerte Gebühren.

Bildschirmfoto: Roland Arens

Die Schweizer Nummer lautet 4174277 - (...) mit unterschiedlichen Zusatznummern.



mit unterschiedlichen Zusatznummern. Die Nummer von den Seychellen lautet +248 2655034, mit möglichen Variationen.



Die Polizei wusste am Montag nicht, was hinter den Anrufen steckt. Sie rät jedoch, nicht abzuheben und schon gar nicht zurückzurufen. Wer dennoch bereits abgehoben hat, konnte eine Stimme, vermutlich in arabischer Sprache, vernehmen.



Der Mobilfunkanbieter "Tango" hat seinen Kunden über Facebook mitgeteilt, dass die verschiedenen Variationen der Nummer, die ihm bekannt sind, bereits gesperrt wurden, sodass sie nicht zurückgerufen werden können. Ein Mitarbeiter der Firma bestätigt ebenfalls, dass den Kunden, die abgehoben haben, kein finanzieller Schaden entstanden ist.



Die Personen, welche die Nummer zurückgerufen haben müssen jedoch mit extra Kosten für den Anruf rechnen, im Falle dass jemand abgehoben hat. Bei der Nummer handle es sich nämlich um eine kostenpflichtige sogenannte Premium-Nummer.