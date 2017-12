(str) - Am 28. November kam es in den Umkleidekabinen einer Sporthalle in Diekirch zu einem Diebstahl. Zumindest die Beute scheint nun aber aufgetaucht zu sein, denn die Polizei aus Capellen sucht nun mit einem Foto nach den Geschädigten.



Bei den sichergestellten Gegenständen handelt es sich um zwei Paar Männersportschuhe, Größe 40 und 40 1/2, sowie ein tragbarer Bluetooth-Lautsprecher von blauer Farbe vom Typ JBL Flip4.