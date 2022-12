Ein warmes Essen, Gesellschaft, Geschenke: Die Vereinigung Noël de la Rue hat an Weihnachten wieder vielen Menschen eine Freude bereitet.

41. Ausgabe von Noël de la Rue

Besinnliche Stunden für bedürftige Menschen

Ein warmes Essen, Gesellschaft, Geschenke: Die Vereinigung Noël de la Rue hat an Weihnachten wieder vielen Menschen eine Freude bereitet.

(SH) – Ein paar besinnliche Stunden in der Familie zu verbringen, üppiges Essen und Geschenke gehören für viele Menschen zu Weihnachten einfach dazu. Nicht jeder hat jedoch die Gelegenheit, die Feiertage im geborgenen Kreis der Familie zu verbringen oder kann sich eine Festtafel leisten. Seit Jahren denkt die Vereinigung Noël de la Rue um Léon Kraus am ersten Weihnachtstag genau an diese Menschen.

So wurde auch am Sonntag Obdachlosen und Bedürftigen im Kulturzentrum in Hollerich ein besonderes Weihnachtsfest geboten - es war bereits die 41. Auflage des Noël de la Rue. Nach einer festlichen Messe wurde den Gästen pünktlich um 12 Uhr ein festliches Menü serviert, inklusive einer Bûche als Nachspeise. Unter den freiwilligen Helfern, die bei der Essensausgabe halfen, befanden sich auch Premierminister Xavier Bettel und Familienministerin Corinne Cahen.

Der Nachmittag stand anschließend ganz im Zeichen von Gesellschaftsspielen, diversen Ateliers und gemeinsamen Musik- und Gesangseinlagen, bevor um 17 Uhr ein ganz besonderer Gast erwartet wurde. Der Weihnachtsmann ließ es sich nämlich auch in diesem Jahr nicht nehmen, beim Noël de la Rue vorbeizukommen. Mit seinen Geschenken brachte er dabei nicht nur Kinderaugen zum Strahlen.

41 Noël de la Rue 2022 im Kulturzentrum in Hollerich. Foto: Alain Piron

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Noël de la Rue 2022 im Kulturzentrum in Hollerich. Foto: Alain Piron Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: Die kleine Amélie bedankte sich mit einem Küsschen beim Kleeschen und seinem Weihnachtsengel für die tollen Geschenke. Foto: Alain Piron Dankbar für das schöne Fest waren die kleine Amélie und ihre Mutter, die jedes Jahr mit der ganzen Familie nach Hollerich kamen. Foto: Alain Piron Nach dem Moto "geben ist seliger denn nehmen", wurden die Gäste vom Kleeschen reichlich beschenkt. Foto: Alain Piron Viele Gäste waren in Hollerich erschienen. Foto: Alain Piron Am Nachmittag gab es Kaffee und Kuchen. Foto: Alain Piron Neben Suppe, Fleisch und Gemüse konnte man sich auch ein Butterbrot mit Käse machen lassen. Foto: Alain Piron Das traditionelle Bingo-Spiel durfte nicht fehlen. Foto: Alain Piron Das traditionelle Bingo-Spiel durfte nicht fehlen. Foto: Alain Piron Das traditionelle Bingo-Spiel durfte nicht fehlen. Foto: Alain Piron Das traditionelle Bingo-Spiel durfte nicht fehlen. Foto: Alain Piron Nach dem Moto "geben ist seliger denn nehmen", wurden die Gäste vom Kleeschen reichlich beschenkt. Foto: Alain Piron Ein leckeres Weihnachtsessen wurde den Bedürftigen von der Firma Sodexo zubereitet. Foto: Alain Piron Der Weihnachtsgesang brachte die Gesichter zum Strahlen. Foto: Alain Piron Neben Bedürftigen aus Luxemburg gesellte sich ebenfalls eine ukrainische Familie mit ihren Kindern zu den Feierlichkeiten hinzu. Foto: Alain Piron Das Fest der Liebe galt nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere. Foto: Alain Piron Für Linda (l.) und Nathalie (r.) ist es eine Selbstverständlichkeit, den Bedürftigen zu helfen. Foto: Alain Piron Zum Abschluss des Festessens gab es ein Stück Bûche de Noël. Foto: Alain Piron Alice war sehr dankbar, ein paar Stunden mit Freunden zu verbringen. Foto: Alain Piron Noël de la Rue 2022 im Kulturzentrum in Hollerich. Foto: Alain Piron Sichtlich zufrieden waren nach der Weihnachtsfeier die vielen freiwilligen Helfer, die auch dieses Jahr wieder dafür sorgten, dass bedürftige Menschen für ein paar Stunden ihre Sorgen vergessen konnten. Foto: Alain Piron Um den Weihnachtstag nicht alleine zu Hause zu verbringen, kommt Jean-Pierre bereits seit Jahren nach Hollerich. Foto: Alain Piron Zuher aus dem Irak erfreute sich an einem Stück Bûche de Noël. Foto: Alain Piron Noël de la Rue 2022 im Kulturzentrum in Hollerich. Foto: Alain Piron Messe für die Bedürftigen wurde von Weihbischof Mgr Léon Wagener zelebriert. Foto: Alain Piron Für die musikalische Untermalung während der Messe sorgte die Formation Origer&Friends. Foto: Alain Piron Das traditionelle Bingo-Spiel durfte nicht fehlen. Foto: Alain Piron Corinne Cahen, Ministerin für Familie und Integration, ließ es sich nicht nehmen, am Weihnachtstag den Bedürftigen eine Freude zu bereiten. Foto: Alain Piron Corinne Cahen, Ministerin für Familie und Integration, ließ es sich nicht nehmen, am Weihnachtstag den Bedürftigen eine Freude zu bereiten. Foto: Alain Piron Noël de la Rue 2022 im Kulturzentrum in Hollerich. Ein jeder Gast bekam eine gute gefüllte Tasche mit nützlichen Geschenken. (Foto: Alain Piron) Der Kleeschen und seine Weihnachtsengel waren bei bester Laune. Foto: Alain Piron Noël de la Rue 2022 im Kulturzentrum in Hollerich. Foto: Alain Piron Neben einem Festagsessen gabe es auch Kuchen in Hülle und Fülle. Foto: Alain Piron Jeder Gast bekam eine gute gefüllte Tasche mit nützlichen Geschenken. Foto: Alain Piron Noël de la Rue 2022 im Kulturzentrum in Hollerich. Foto: Alain Piron Die vielen Helfer bescherten den Bedürftigen ein unvergessliches Weihnachtsfest. Foto: Alain Piron Maurice Bauer, Schöffe der Stadt Luxembourg (r.), half bei der Essensausgabe. Foto: Alain Piron Vor dem Essen noch schnell ein Selfie mit Premierminister Xavier Bettel. Foto: Alain Piron Eine Messe für die Bedürftigen wurde von Weihbischof Mgr Léon Wagener zelebriert. Foto: Alain Piron Auch Premierminister Xavier Bettel half bei der Essensausgabe. Foto: Alain Piron Noël de la Rue 2022 im Kulturzentrum in Hollerich. Foto: Alain Piron





