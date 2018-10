Von unsagbarer Kaltblütigkeit ist der Mordanschlag auf einen Rentner aus Bergem geprägt. Vor der Kriminalkammer muss sich nun seit Montag der 41-jährige Sohn verantworten.

Lokales 2 Min.

Besessen vom Erbe des Vaters

Steve REMESCH Von unsagbarer Kaltblütigkeit ist der Mordanschlag auf einen Rentner aus Bergem geprägt. Vor der Kriminalkammer muss sich nun seit Montag der 41-jährige Sohn verantworten.

Mehr als eine Stunde lang, wartet Kim Z. den Ermittlungen zufolge am 1. Oktober 2016 versteckt im Steewee in Bergem darauf, dass sein Vater an jenem Samstagmorgen in seinen grauen Geländewagen steigt.

Als dieser Platz nimmt, drückt der 39-Jährige den roten Knopf auf dem Fernauslöser. Es folgt eine Detonation, eine kurze Stichflamme. Die Frontscheibe des Toyota Land Cruiser wölbt sich, die Heckscheibe geht zu Bruch, Projektile bohren sich von Innen tief ins Autodach. Die Autositze beginnen zu brennen.



Dann stürzt der Vater aus dem Auto. Seine Jacke steht in Flammen. Der damals 68-Jährige schreit vor Schmerzen. Er überlebt mit schweren Prellungen, Verbrennungen und einem tief sitzenden Schock.



Flucht nach Düsseldorf



Die gellenden Schreie lassen den Sohn wissen, dass der Bombenanschlag auf seinen Vater fehlgeschlagen ist. Zeugen sehen ihn, wie er mit auffallend ausdrucksloser Miene zu seinem in einer Nebenstraße abstellten Golf läuft. Damit flüchtet er bis zu seiner Wohnung in Düdelingen, macht dann aber Kehrt und fährt über die Autobahn nach Düsseldorf.



Bei einem Anwaltsbüro, das er sich am Tag zuvor im Internet ausgesucht hat, steht er vor verschlossenen Türen. Er wirft einen Zettel in den Briefkasten und fährt dann zu einem Polizeirevier, um sich zu stellen. Dort legt er ein umfassendes Geständnis ab.



Bombenanschlag auf den eigenen Vater Ab Montag muss sich ein 41-jähriger Mann wegen eines Sprengstoffanschlags vor zwei Jahren in Bergem verantworten.

Dass der Vater den Sprengstoffanschlag überlebt, ist pures Glück. Darin sind sich im Gerichtssaal sowohl der Ermittler als auch ein französischer Experte einig. Kim Z. hatte nach mindestens fünfmonatigen Vorbereitungen eine Rohrbombe gebaut: Ein etwa fünf mal zehn Zentimeter langes Stahlrohr – auf einer Seite mit einem Stahldeckel, auf der anderen mit Klebeband verschlossen – gefüllt mit Schwarzpulver und 9mm- sowie Kaliber-.45-Projektilen.



Wie eine Kanone war der Sprengsatz in der Mittelkonsole versteckt und auf den Kopf des Fahrers ausgerichtet. Doch die Ladung verfehlt ihr Ziel. Der Fernauslöser und die verbauten Zündkapseln hat Kim Z. über einen auf Silvesterfeuerwerk spezialisierten Internetversand bezogen. Das Schwarzpulver wohl im Inland bei Waffenhändlern.



Eigens um an dieses zu gelangen, habe er wohl bereits im Jahr 2014 einen Waffenschein beantragt, mutmaßt der Ermittler.



Frust, Neid und Geldgier



Den Hintergrund für den kaltblütig ausgeführten und von langer Hand geplanten Mordversuch, begründet der ermittelnde Kriminalbeamte mit tief verwurzeltem Frust, Neid und Geldgier. Der Auslöser für den hasserfüllten Werdegang liege bereits mehr als zehn Jahre zurück. Damals, im Jahr 2004, habe nämlich der ältere Bruder von seinem Onkel mehrere Immobilien geerbt. Kim Z. ging leer aus, da das Testament bereits vor seiner Geburt aufgesetzt worden war.



Als Kim Z. im Jahr 2010 nach dem Tod der Großmutter, bei der er seine Kindheit verbracht hatte, hoffte, deren Haus zu erben, ging er erneut leer aus. Sein Vater versichert ihm damals, dass er dann später das Haus und mehrere Wohnungen erben werde. Doch dies wird nie notariell festgehalten.



Über Jahre hinweg entsteht aus diesen Umständen, wie der Ermittler vor der Kriminalkammer ausführt, sehr viel Frust. Kim Z. sei regelrecht davon besessen, im Leben benachteiligt und gar von Vater und Bruder ausgebootet zu werden.



Diese Obsession gipfelt zunächst im Jahr 2015, als er seinem Vater einen Drohbrief schreibt, in dem er 480.000 Euro verlangt und klarstellt, dass er inzwischen einen Waffenschein besitzt – und, dass bei Nichtzahlung etwas passieren könnte. Was dann tatsächlich geschah, ist bekannt.



Der Prozess gegen Kim Z. ist auf drei Tage angesetzt und wird am Dienstag fortgesetzt.