(mth) - Die Melusina-Statue im Grund, die Ende April unter ungeklärten Umständen beschädigt wurde, soll noch vor den Sommerferien durch ein Double ersetzt werden. Die Statue wurde von Anfang an in doppelter Ausführung bestellt und angefertigt, wie die Stadtverwaltung jetzt auf Nachfrage mitteilte.

Die beschädigte Statue wurde am 8. Mai von ihrem Sockel abmontiert und zur Reparatur in die Werkstatt der beiden städtischen Museen gebracht. Das Double der Statue soll erst aufgestellt werden, nachdem der Sockel modifiziert wurde, um eine erneute Beschädigung zu verhindern.

Die Schwanzflosse der Keramikskulptur war Ende April von Unbekannten an zwei Stellen durchbrochen worden. Die Schwachstelle war offenbar darauf zurückzuführen, dass dieser Teil der Statue sich frei schwebend über dem Boden befand. Als beliebtes Fotomotiv am Fußweg entlang der Alzette wurde der Nixe also wahrscheinlich eine Kletteraktion von Passanten zum Verhängnis.

Mehr Unterstützung für die Nixe

Eine verbesserte Stütze der Statue im Bereich der Schwanzflosse soll ein derartiges Missgeschick in Zukunft verhindern. Frei zugänglich soll die Statue trotzdem bleiben, da die Interaktivität mit dem Publikum wichtiger Bestandteil des künstlerischen Konzepts ist. Die Arbeiten sollen bis Mitte Juli abgeschlossen sein.

Die Statue des luxemburgischen Künstlers Serge Ecker war im Oktober 2015 an dem malerischen Ort aufgestellt worden. Eckers Entwurf war als Sieger aus einem Künstlerwettbewerb hervorgegangen, den die Kommune im Juli 2013 zum 1 050. Jubiläum der Stadt Luxemburg organisiert hatte. Von 28 eingereichten Projekten wurden drei Finalisten zurückbehalten, aus denen Eckers Melusina in einer Endauswahl mit Bürgerbeteiligung als Siegerin hervorging.

Die Statue wurde in einem innovativen Verfahren gefertigt, das einen modernen 3D-Drucker mit traditioneller Keramik aus der Porzellanmanufaktur Zsolnay im ungarischen Pécs kombinierte. Als Modell diente übrigens die Freundin des Künstlers – natürlich ohne die Schwanzflosse.