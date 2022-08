Die Police Grand-Ducale hat die beschädigte Radarsäule auf der N7 nicht lange auf sich sitzen lassen. Ein mobiler Blitzer ist seit Mittwochmittag im Einsatz.

N7 bei Lipperscheid

Beschädigte Radarsäule schon durch mobilen Blitzer ersetzt

(dme) - In der Nacht auf Samstag hatten Unbekannte eine Radarsäule auf der N7 bei Lipperscheid beschädigt. Die Police Grand-Ducale reagierte nicht nur mit einem Zeugenaufruf, sondern platzierte am heutigen Mittwoch einen mobilen Blitzer-Anhänger zwischen dem Sport Hôtel Leweck und Friedhaff.

Diverse Facebook-Postings machten am Mittwochnachmittag auf den neuen Blitzer im Norden Luxemburgs aufmerksam.



Wer Hinweise zur beschädigten Radarsäule liefern kann, soll sich damit an die Polizeidienststelle Diekirch-Vianden unter der Telefonnummer (+352) 244801000 oder per E-Mail an police.diekirchvianden@police.etat.lu wenden.

