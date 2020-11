Berufungsverfahren um Geiselnahme: Der falsche Prinz

Falsche Versprechen und der Traum vom großen Geld führen im Dezember 2012 zu zwei Raubüberfällen mit Geiselnahmen. Das Berufungsgericht befasste sich nun mit dem Fall.

Beim ersten Treffen wirkt alles royal. Das Luxushotel in Paris, in dem Louis R.* und Redda B. sich nach einem Telefongespräch im Dezember 2012 verabreden, trägt den Namen des britischen Monarchen Georges V. Redda B. gibt sich als Sicherheitsbeamter eines arabischen Prinzen aus, der angeblich wertvolle Uhren kaufen und gegebenenfalls ein Unternehmen in Luxemburg erwerben will.

Louis R ...