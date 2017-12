(str) - Angeklagt waren sie wegen versuchten Mordes. Verurteilt wurden sie am Dienstag auch in zweiter Instanz lediglich wegen schwerer Körperverletzung.

Am 29. Mai 2016 war es auf einem mit Bars gesäumten Parkplatz in der hauptstädtischen Rue de Hollerich zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Frauen gekommen, die mit einem Messerstich in die Brust endete.



Das Opfer wurde dabei schwer an Lunge und Leber verletzt und verlor sehr viel Blut. Die 20-Jährige überlebte nur mit knapper Not – auch weil die Polizei sehr schnell am Ort des Geschehens eingetroffen war und die Beamten erste Hilfe leisteten.



Anhand von Videobildern von Überwachungskameras konnte der Tatverlauf nachvollzogen werden. So war zu sehen, wie die Angeklagte Ana Paula L. zunächst mit ihrer Kontrahentin aneinander geriet und, wie es wenig später bei einer weiteren Auseinandersetzung zum Messerstich mit einem kleinen Küchenmesser kam.



Die Staatsanwaltschaft sah es zudem erwiesen an, dass die Täterin nicht nur von ihrem mitangeklagten Freund Jonathan L. aufgestachelt wurde. Er soll ihr auch während der Schlägerei das Messer gegeben haben, mit dem sie zustach.

Angesichts sehr hoher Strafforderungen kamen die Angeklagten nun auch in zweiter Instanz mit recht geringen Haftstrafen davon: Für Ana Paula L. bleibt das Urteil das gleiche wie in erster Instanz: 18 Monate Haft, davon zwölf auf Bewährung sowie eine Geldstrafe von 1.500 Euro.



Die Haftstrafe von Jonathan L. wurde hingegen halbiert: Er wurde zu einer Haftstrafe von zwölf Monaten, davon acht auf Bewährung und 1000 Euro Geldbuße verurteilt.



Das niedrige Strafmaß ist darauf zurückzuführen, dass die Richter lediglich eine Körperverletzung und keine Tötungsabsicht zuückbehalten haben.