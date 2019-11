Im April 2018 sperrte eine Frau zwei Hunde in einem Wagen ein – ohne Belüftung und ohne Wasser. In erster Instanz wurde sie zu einer Geldstrafe verurteilt - nun legte sie Berufung ein.

Berufungsprozess: Hunde in überhitztem Auto eingesperrt

Maximilian RICHARD Im April 2018 sperrte eine Frau zwei Hunde in einem Wagen ein – ohne Belüftung und ohne Wasser. In erster Instanz wurde sie zu einer Geldstrafe verurteilt - nun legte sie Berufung ein.

Ohne Belüftung und Wasser waren die zwei Hunde im April 2018 während der Dogexpo in dem Auto eingesperrt. Das Fahrzeug stand an jenem warmen Tag in der prallen Sonne, die Fenster fest verschlossen.



Ein Tierarzt, der gemeinsam mit Beamten der Zollverwaltung und Tierschützern eine Kontrollrunde über den Parkplatz drehte, bemerkte den Wagen. Am Ende wurde ein Fenster aufgebrochen, um die Hunde zu befreien. Mindestens eines der Tiere stand zu diesem Zeitpunkt kurz vor einem Hitzeschlag.



Die Tierhalterin, eine Hundezüchterin, die zu diesem Zeitpunkt andere Tiere in den Messehallen in Kirchberg präsentierte, musste sich bereits Ende 2018 wegen Tierquälerei vor Gericht verantworten. In erster Instanz wurde sie zu einer Geldstrafe von 1 200 Euro verurteilt.



Gegen die Entscheidung der Richter legte sie nun Einspruch ein. Vor Gericht bezweifelte ihr Anwalt, dass die Tiere sich in einer Notlage befunden hätten und forderte einen Freispruch. Dafür sah die Vertreterin der Generalstaatsanwaltschaft aber indes keinen Anlass. Das Urteil ergeht am 11. Dezember.