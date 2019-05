Berufung nach Unfall in Monkeler: "Zu strenges Urteil"

Tödlicher Unfall am Monkeler: Bewährungsstrafe

15 Monate Haft auf Bewährung, eine Geldstrafe und ein mehrjähriges Fahrverbot: So lautete am Donnerstag das Urteil gegen jenen Fahrer, der im Juni 2016 am Monkeler einen Mann bei einem Verkehrsunfall getötet hatte.