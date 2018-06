Berufsfeuerwehr über 17.000 Mal im Einsatz

Emotionale Momente sind bei Pressekonferenzen eher selten. Auf jener zur Jahresbilanz der hauptstädtischen Rettungsdienste wurden alle dann doch etwas sentimental, war es doch die letzte dieser Art.

Von einem emotionalen Moment sprachen Bürgermeisterin Lydie Polfer und Schöffin Simone Beissel bei der Bilanzpressekonferenz der hauptstädtischen Berufsfeuerwehr, steht doch am Ende dieses Monates der Wechsel in das neu geschaffene Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) an.