Das Science Center in Differdingen will es Jugendlichen ermöglichen, Berufe für sich zu entdecken. Deshalb hat es ein neues Programm im Angebot, das am Freitag Premiere feiern wird.

Lokales 2 Min.

Berufe entdecken im Science Center

Nicolas ANEN Das Science Center in Differdingen will es Jugendlichen ermöglichen, Berufe für sich zu entdecken. Deshalb hat es ein neues Programm im Angebot, das am Freitag Premiere feiern wird.

Auf den ersten Blick sieht der Holztisch ganz gewöhnlich aus. Nur dass er etwas gebogen ist. Doch dann drückt Nicolas Didier, Direktor des Science Center, auf einen kleinen Knopf. Es surrt leise. Auf dem Tisch öffnet sich eine Holzklappe und nach und nach kommen ein Computerschirm und eine Tastatur zum Vorschein. „Aus mehreren solcher Teile werden wir einen großen, ovalen Tisch bauen“, erklärt Nicolas Didier ...