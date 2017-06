(rr) - Nicht in Frankreich, sondern in Luxemburg-Kirchberg sei ein berühmtes Kriegsfoto geschossen worden, das im „Imperial War Museum“ in London ausgestellt ist. Das behauptet John Derneden aus Redingen/Attert, der seit 26 Jahren Kriegsflugzeugabstürzen nachspürt.

Das Foto aus dem Londoner „Imperial War Museum“ zeigt einen Tiefflugangriff einer englischen Fairey Battle (britisches Kampfflugzeug) mit Bombenabwurf auf deutsche Truppen im Mai 1940 ...