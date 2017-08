(mth) - Die Leiche des seit Sonntag vermissten Matrosen eines luxemburgischen Frachtschiffs auf der Mosel wurde am Mittwochmorgen gegen 7.20 Uhr in der Nähe von Brauneberg bei Bernkastel-Kues in der Mosel gefunden. Laut dem Trierischen Volksfreund fanden Mitarbeiter der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung den leblosen Körper unterhalb der nahe gelegenen Schleuse in Wintrich.

Der 35-jährige Mann war am Sonntagmorgen vom Schiff verschwunden, die Besatzung fand lediglich seine Schuhe an Deck. Die Polizei ging davon aus, dass der Mann über Bord gegangen war. Ein Fahndung mit Hilfe eines Polizeihubschraubers und Wärmebildkameras war erfolglos geblieben.

Zur Todesursache gab die Polizei zunächst nichts bekannt. Die Kriminalinspektion Wittlich wurde mit der Untersuchung des Todesfalls beauftragt.