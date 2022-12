Seit dem Montagmorgen wird ein 76 Jahre alter Mann aus Wiltz vermisst.

Bernard Maurice Cosnier ist verschwunden

(TJ) – Bernard Maurice Cosnier wird von der Polizei als vermisst gemeldet und gesucht. Der 76 Jahre alte Mann wurde zuletzt am Montagmorgen zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr in der Rue Michel Rodange in Wiltz gesehen, sowie vermutlich gegen 11.00 Uhr bei der Kirche in Oberwiltz.

Foto: Polizei

Er trägt einen gestreiften Pullover, eine dunkelgrüne Hose, braune Winterschuhe, eine dunkelblaue Fleecejacke sowie eine graue Winterkappe.

Hinweise zu der vermissten Person sowie deren Aufenthaltsort können an die Polizeidienststelle Wiltz weitergeben werden: Telefon: (+352) 244 89 1000 oder Mail: police.ardennes@police.etat.lu.

