Bericht über Beinahekollision am Flughafen ist falsch

Maximilian RICHARD Ein ADR-Abgeordneter berichtete vergangene Woche von einer gefährlichen Situation auf dem Flughafen Findel - die hat aber nie stattgefunden.

Von einer Beinahekollision auf dem Flughafen Findel hatte der ADR-Abgeordnete Jeff Engelen vergangene Woche berichtet. Ein Passagierflugzeug soll am 18. Mai seinen Landeflug am Flughafen Findel kurz vor der Landung abgebrochen haben, weil eine Cargolux-Maschine die Landebahn blockierte. Engelen wollte deshalb in einer parlamentarischen Frage von Mobilitätsminister François Bausch mehr über den Vorfall erfahren.



Dieser antwortet Engelen ganz deutlich: Den Zwischenfall hat es nie gegeben. Bausch legt dem ADR-Abgeordneten deshalb ans Herz seine Informationen zunächst direkt bei den zuständigen Behörden zu überprüfen, anstelle unnötig die Öffentlichkeit zu beunruhigen.



Was wirklich geschah



An jenem Samstag hätte sich lediglich ein "Non-Event" auf dem Flughafen abgespielt, so der Minister. Da sich gegen 13 Uhr mehrere Vögel auf der Landebahn befanden, mussten diese zunächst verscheucht werden, bevor eine Boeing 747 der Cargolux Starterlaubnis bekommen konnte.



Währenddessen hätten zwei weitere Flugzeuge in der Luft auf eine Landeerlaubnis warten müssen, da es in Findel nur eine Lande- und Startbahn gibt. Sie seien deshalb Warteschleifen geflogen. Bei dem Zwischenfall seien alle Vorschriften eingehalten worden. Demnach hätte auch nie eine Kollisionsgefahr bestanden. Es kam nur zu einer leichten Verspätung von vier Minuten, so Bausch.