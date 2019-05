Am vergangenen Samstag soll ein Passagierflugzeug seinen Landeflug am Flughafen Findel in letzter Sekunde abgebrochen haben, weil ein anderes Flugzeug die Landebahn blockierte.

Bericht über Beinahekollision am Flughafen Findel

(str) - Am vergangenen Samstag hat es am Flughafen Findel scheinbar einen ernsthaften Zwischenfall gegeben. Das geht zumindest aus einer parlamentarischen Anfrage hervor, die der ADR-Abgeordnete Jeff Engelen am Freitag an den Mobilitätsminister François Bausch gerichtet hat.



Demzufolge musste ein Passagierflugzeug seinen Landeanflug in der Endphase abbrechen, weil ein Cargo-Flugzeug auf die Landebahn gerollt war, um von dort aus zu starten. Um eine Kollision zu vermeiden, habe das Passagierflugzeug durchstarten müssen.

Gleichzeitig habe auch eine weitere Cargo-Maschine ihren Landeanflug über der Stadt Luxemburg abbrechen und eine sogenannte Go-Around-Runde drehen. Das Cargo-Flugzeug auf der Piste erhielt indes eine Starterlaubnis.



Engelen will nun von Bausch wissen, ob dieser Sachverhalt so zutrifft, ob Ermittlungen eingeleitet wurden, wie es sein könne, dass ein Flugzeug eine Starterlaubnis erhalten habe, während sich andere im Landeanflug befinden und wie häufig es zu derartigen Vorfällen am Findel komme.