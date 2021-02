Drei Verwaltungsratsmitglieder der Hôpitaux Robert Schuman hätten sich bewusst impfen lassen, obwohl der offizielle Impfplan der Santé sie erst in der zweiten Phase vorsieht. Das meldet Radio 100,7.

Bericht: HRS-Verwaltungsrat kannte Impf-Vorgaben der Santé

(jwi) - Der Verwaltungsrat der Hôpitaux Robert Schuman (HRS) hat den Impfplan der Regierung gekannt und sich dennoch gegen das Corona-Virus impfen lassen - obwohl Verwaltungsräte erst in der zweiten Phase für eine Immunisierung vorgesehen waren. Das schreibt Radio 100,7 am Montag.

So habe die Fédération des hôpitaux luxembourgeois (FHL) am 13. Januar die Kliniken, auch die HRS-Gruppe, über den Impfplan mündlich informiert. Am 18. Januar kam das offizielle Schreiben seitens der Santé.

Am 15. Januar – also wenige Tage, nachdem die FHL die Verantwortlichen kontaktiert hatte – ließen sich aber drei Mitglieder des Verwaltungsrats impfen, obwohl diese ja davon ausgeschlossen gewesen wären.

Der Sprecher der Krankenhausgruppe, Marc Glesener, dementierte dies jedoch und betonte, die HRS-Gruppe habe erst am 18. Januar vom Impfplan der Santé erfahren. Davor habe man sich an das Abkommen vom 8. Januar gehalten und eine Liste mit 3.200 Personen aufgestellt, die es zu schützen gilt.



Impfung erst in der zweiten Phase

Verwaltungsräte von Krankenhäusern sind laut den Vorgaben des Ministeriums erst in der zweiten Phase der Impfkampagne zu impfen.

In einem Interview vom 16. Februar gab Glesener als Grund für die Impfung an, die betroffenen Personen des Vorstandes seien Mitglieder der sogenannten "Gouvernance systémique" und würden daher regelmäßig in Kirchberg oder in der Zithaklinik ein und aus gehen. Und damit auch Kontakt mit Patienten haben. Diese Aussage habe sich laut Radio 100,7 allerdings nicht bestätigt. Die Treffen hätten ausschließlich online stattgefunden, heißt es weiter.

Auf LW-Nachfrage antwortete die FHL knapp, man würde nach draußen hin nicht über den Inhalt der Mitgliedsversammlungen sprechen.

In Luxemburg ist ein Impfplan mit sechs Etappen vorgesehen, die zweite Impfphase hat in diesen Tagen begonnen. Menschen über 75 Jahren erhalten derzeit vom Gesundheitsministerium einen Brief mit genauen Anleitungen zur Terminvereinbarung in einem Impfzentrum ihrer Wahl.

