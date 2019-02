Mit der Milchpulverfabrik wurde in dieser Woche das erste Gebäude auf dem Areal des ehemaligen Agrarzenters in Mersch abgerissen. In den kommenden Wochen folgen nach und nach die nächsten Bauten - darunter die Kärenhal.

Bereit für Neues

Nadine SCHARTZ Mit der Milchpulverfabrik wurde in dieser Woche das erste Gebäude auf dem Areal des ehemaligen Agrarzenters in Mersch abgerissen. In den kommenden Wochen folgen nach und nach die nächsten Bauten – darunter auch die Kärenhal und der 65 Meter hohe Silo. Ein Blick hinter die Kulissen.

Leer stehende Gebäude, die bereits demolierten Lagerhallen, Absperrgitter, einige Bagger und vor allem Stille – das Areal rund um das ehemalige Agrarzenter in Mersch wirkte in den vergangenen Wochen fast gespenstisch. Doch seit dieser Woche herrscht deutlich Bewegung im Außenbereich. Mit dem Abriss der Milchpulverfabrik werden nun die ersten Weichen für die Schaffung eines neuen, modernen Wohnviertels gestellt.

Die Vorarbeiten für den Abriss laufen allerdings bereits seit Längerem ...