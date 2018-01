(rc) - Am Montag, dem ersten Tag im neuen Jahr, kam es in Berchem zu einem gewalttätigen Streit zwischen in Scheidung lebenden Ehepartnern. Der Mann soll laut Polizei gegenüber seiner zukünftigen Ex-Frau und seinen Kindern Morddrohungen geäußert haben. Daraufhin wurde von der Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Da der Vorfall sich aber am darauffolgenden Tag wiederholte, ordnete die Staatsanwaltschaft die sofortige Festnahme des Mannes an.



Der mutmaßliche Täter wird am Mittwochnachmittag einem Untersuchungsrichter vorgeführt.