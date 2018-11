Einigen Tankstellen ging zeitweise das Benzin aus. Der Grund sind ein niedriger Pegelstand des Rheins und Proteste in der Wallonie. Wie sich die Situation entwickelt, kann zurzeit niemand sagen.

Benzinreserven werden angezapft

Diana HOFFMANN Einigen Tankstellen ging zeitweise das Benzin aus. Der Grund sind ein niedriger Pegelstand des Rheins und Proteste in der Wallonie. Wie sich die Situation entwickelt, kann zurzeit niemand sagen.

So mancher Autofahrer stand in den vergangenen Tagen vor einer Zapfsäule, aus der kein Sprit mehr floss. Denn es gibt zurzeit Engpässe bei der Auslieferung. Der Grund dafür ist vor allem der Protest der sogenannten Gilets jaunes im belgischen Wallonien, aber auch der niedrige Pegelstand des Rheins. „Die Ausfälle an den Tankstellen dauerten aber meist nur einige Stunden“, erklärt Paul Kaiser, CEO beim Petro-Center Luxemburg auf Nachfrage.

Im Zuge der Demoaktionen werden in Belgien Benzinlager zeitweise blockiert. Die Protestierenden beklagen offiziell die steigenden Preise von Kraftstoff, aber auch von Heizöl, Gas und Strom.

Aufgrund der Blockaden fallen viele der geplanten Lieferungen, auch nach Luxemburg, aus. Jedoch sind die Proteste nicht permanent und auch nicht überall in der Wallonie, sodass weiterhin einige der Tanklaster ihre Fahrt in Richtung Luxemburg durchführen können.



Derartige Blockaden wären für die Treibstoffreserven in Luxemburg aber eigentlich kein Problem, denn nur die Hälfte des hier verkauften Kraftstoffs stammt aus Belgien. Die andere Hälfte kommt aus Deutschland, häufig wird es mit dem Frachtschiff geliefert. Nur dass derzeit aufgrund des niedrigen Pegelstands des Rheins die Schiffe nicht voll beladen verkehren können, sodass auch weniger Ware ankommt. Dies ist aber keine außergewöhnliche Situation, sagt Kaiser, seit dem Sommer ist der Pegel des Rheins niedrig.



Doch: „Die Situation ist angespannt“, sagt Kaiser. So schlimm wie in der Wallonie, wo zurzeit nur etwa ein Drittel der Tankstellen mit Benzin beliefert werden können, ist es hierzulande zwar noch lange nicht. Wie es weitergeht, hängt eben von der Dauer der Protestaktionen ab. „Im Moment ist es spannend“, so der CEO.

Vier Anbieter haben bereits auf Sicherheitsreserven zurückgegriffen



Bereits vier Kraftstoffanbieter haben seit dem 2. November eine Ausnahmeregelung beim Wirtschaftsministerium angefragt, um auf die Sicherheitsreserven zurückzugreifen. „Auf luxemburgischem Territorium gibt es Treibstoffreserven für acht Tage“, erklärt Paul Zenners, Sprecher im Wirtschaftsministerium. Jedoch würden viele Tankstellen bereits präventiv auf diese zurückgreifen. Die Größe des Stocks wurde anhand des Verbrauchs mit Zahlen vom vergangenen Jahr berechnet. Es gibt sogar Reserven für 37 Tage. Diese befinden sich in Lagern im Grenzgebiet, maximal 230 Kilometer von der luxemburgischen Grenze entfernt.