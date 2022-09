Nachdem die Preise zuletzt noch einmal gesunken waren, geht es jetzt an der Zapfsäule wieder nach oben.

In der Nacht zum Mittwoch

Benzinpreise steigen wieder

(tom) - An den Zapfsäulen ist ab Mitternacht in der Nacht zum Mittwoch wieder eine Preissteigerung bei allen Produkten fällig. Super 95 wird dann 1,658 Euro kosten (plus 5 Cent), Super 98 schlägt mit 1,886 Euro zu Buche (plus 4,5 Cent).

Diesel wird um 9,1 Cent teurer und kostet ab Mittwoch 1,917 Euro. Auch die beiden Heizölsorten steigen im Preis, die schwefelarme Sorte um 9,5 Cent pro Liter auf 1,339 Euro, die schwefelhaltigere um 4,9 Cent auf 1,337 Euro.





