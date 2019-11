Am Mittwoch steigen die Benzinpreise in Luxemburg leicht an - der Liter Ultimate 98 wird 1,3 Cent mehr kosten während Super 95 um 0,003 Euro teurer wird.

Benzinpreise steigen leicht an

(SC) - Ab dem 13. November müssen Fahrer von Benzinfahrzeugen minimal tiefer in die Tasche greifen, wenn sie ihren Wagen volltanken wollen.

Der Liter Super 95 wird ab Mittwoch anstatt von 1,210 Euro nun 1,213 Euro kosten. Der Liter Ultimate 98 wird um 1,3 Cent teurer und kostet ab Mittwoch 1,285 Euro.