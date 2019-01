Fahrer eines Fahrzeugs mit Ottomotor müssen ab Dienstag beim Tanken teilweise ein gutes Stück tiefer in die Tasche greifen.

Benzinpreise steigen

(TJ) - Um Mitternacht werden sich in der Nacht auf den Dienstag die beiden Benzinsorten verteuern. Während der Anstieg beim Eurosuper mit 95 Oktan mit 2,2 Cent je Liter im "normalen" Rahmen bewegt und den Preis für diesen Treibstoff auf 1,134 Euro je Liter steigen lässt, so erwartet die Besitzer eines Fahrzeug, das nach dem so genannten Superbenzin mit 98 Oktan Klopffestigkeit verlangt, einen ungewohnt heftigen Anstieg: Der Liter 98er Benzin wird um 4 Cent je Liter teurer und kostet fortan 1,217 Euro je Liter. Damit beträgt der Preisunterschied zwischen den beiden Sorten Ottokraftstoff immerhin 8,3 Cent.