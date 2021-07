Ab Donnerstag müssen Autofahrer wieder tiefer in die Tasche greifen.

Benzinpreise

Es wird wieder teurer an der "Pompel"

(jwi) - Am Donnerstag kommt erneut eine Preishausse auf die Konsumenten zu. So kostet der Liter 95er-Oktan 3,1 Cent mehr und steigt somit auf 1,355 Euro. Das 98er-Benzin steigt um 3,4 Cent auf 1,443 Euro. Auch Diesel wird um 2,4 Cent teurer uns kostet ab Donnerstag 1,231 Euro an der Tankstelle. Beim Heizöl steigt der Preis um 2,1 Cent auf 0,682 Euro je Liter.





